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"Нас ждут непростые времена": Премьер пожаловался на рекордные долги Украины

Комментариев: 7
По словам Алексея Гончарука, каждая третья украинская гривна пойдет на погашение госдолга.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о текущей экономической ситуации в стране и рассказал, что правительство будет предпринимать. Об этом он заявил на брифинге 30 сентября.  

По мнению министра, для погашения долгов Украине необходимо расти.

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“Украине нужно расти 5-7% в год. Это даст нам возможность нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно. Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривня в следующем году пойдет на погашение долгов...“ – заявил он.

По словам премьера, причиной рекордных долгов является прежняя политика предыдущей власти.

Почему? Потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства. Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше это платили – подчеркнул он

 

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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Теги: Алексей Гончарук, госдолг
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Комментариев (7)
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Осталось 300 символов
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Света    30.09.2019, 13:56
Оценка:  0
Света
Апять папередники
Украинец  (аноним)  30.09.2019, 13:56
Оценка:  0
Украинец
как всегда, во всем виноваты папередники!!! В Ы Б Л Я Д И З А Е Б А Л И!!! Одни пришли воруют, вторые пришли воруют, треьти придут С П ИЗ Д Я Т и одна и та же сказочка!!! С Д О Х Н И ТЕ !!!
Uvas    30.09.2019, 13:54
Оценка:  0
Uvas
Воры пришли к власти
гость  (аноним)  30.09.2019, 13:52
Оценка:  0
гость
Суровые годы уходят
борьбы за свободу сраны
за ними другие приходят
они будут тоже трудны.
САЛО ХОРОНИЛИ!-ХЕРОВОЕ САЛО!
гость  (аноним)  30.09.2019, 13:47
Оценка:  +1
гость
В долгах виновны папередники, а эти просят еще 10 лярдов кредита у мвф это ничо?
Кайдаш    30.09.2019, 13:46
Оценка:  +1
Кайдаш
Шо, опять? 28 лет одно и то же
Peyot    30.09.2019, 13:44
Оценка:  +1
Peyot
клоуны просрали международные отношения + были посланы МВФ изза договорняков и откатов Бене а теперь они нам расказывают про непростые времена? Нахер вы тогда сцали нам на выборах про покрищення и эпоху богатейства?
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