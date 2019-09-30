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Гончарук обвинил в коррупции менеджмент Укрзализныци

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Состояние железной дороги в Украине – критическое, она очень изношена, отметил премьер-министр.

Кабинет министров Украины изучает работу нынешнего менеджмента Укрзализныци в связи с “тотальной коррупцией“ в этой госкомпании. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам ночного заседания правительства в понедельник, 30 сентября.

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“Мы разбираемся детально, что там происходит, но состояние ее (железной дороги – ред.) критическое. Это, в том числе, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах… Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим этому соответствующую оценку“, – сказал Гончарук.

Он добавил, что в настоящее время железная дорога находится в очень плохом состоянии

“Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив“, – напомнил премьер-министр.

 

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании. По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. Второй оператор займется убыточными пассажирскими перевозками, а третий – грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства.

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Теги: транспорт, коррупция, железная дорога, борьба с коррупцией, Локомотив, Коррупция в Украине, Укрзализныця, Алексей Гончарук
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 17:28
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гость
Состояние государства Украина – критическое, она очень изношена, отметил премьер-министр - ТАК БУДЕТ ТОЧНЕЕ...
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