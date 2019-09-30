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Регулятор отказался снизить цены на электроэнергию

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НКРЭКУ не стала изменять лимиты максимальных цен на рынке электроэнергии, несмотря на снижение цен на уголь и падение курса доллара.
НКРЭКУ отказывается принимать во внимание изменившиеся цены на рынке электроэнергии
НКРЭКУ отказывается принимать во внимание изменившиеся цены на рынке электроэнергии
Getty Images

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.в Facebook.

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По его словам, НКРЭКУ не взяла во внимание экономические факторы и не создала условий для получения потребителями справедливой цены за электроэнергию.

Он отметил, что средняя цена на уголь в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 стала на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 года, а курс доллара на данный момент на 13,3% меньше, чем было заложено в прогнозную оптовую цену электроэнергии на 2019 год.

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“Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках. Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть  пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями“, - отметил министр.

Напомним, с 1 сентября тарифы на электроэнергию для населения были снижены на 20 копеек. 

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Теги: электроэнергия, электричество, НКРЭКУ, Алексей Оржель
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Кайдаш    30.09.2019, 16:39
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