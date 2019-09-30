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Базар VS магазин: Где дешевле покупать продукты

Комментариев: 4
Журналисты провели расследование, где дешевле покупать продукты питания в разных регионах страны.
На рынке покупать продукты питания интереснее - считают люди
На рынке покупать продукты питания интереснее - считают люди
Getty Images

Стоимость базовых овощей для приготовления традиционного борща в разных регионах страны отличаются. При этом стандартные ценники в магазинах чуть ниже, чем на рынках.

Об этом сообщает ТСН.

На одесском Привозе килограмм моркови стоит 15 гривен, капуста чуть дешевле.

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“На рынке существует правило: покупают только у знакомых продавцов, поэтому ценников почти нет, а торговаться и скинуть можно одну-две гривны за килограмм“ – говорится в сообщении.

На базаре дороже, но интереснее - отмечают покупатели

По словам покупателей, цены в супермаркетах дешевле. Действительно, в ближайшем магазине килограмм моркови стоит 5,55 грн.

На рынках в Запорожье цены ниже на 4-5 гривен.

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“Здесь покупатели считают, что на рынке дороже, да еще и “надурят“. Однако немало запорожцев направляются за продуктами именно на базар – это, по крайней мере, атмосферно, потому что можно сравнить, потрогать, пообщаться и поторговаться. Цены на продукты можно встретить такие: свекла от 12 до 20 грн, капуста 10, морковь 12“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине маркировать продукты будут по-новому.

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Теги: Украина, продукты питания, цены
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.09.2019, 16:30
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Боксер, не пори чушь про мнимую выгоду, на рынках как правило дороже! А в маркете тоже порыться в ящиках можешь, и контрольные весы есть.
гость  (аноним)  30.09.2019, 16:27
Оценка:  0
гость
Я конечно не осуждаю бабулек за спекуляцию (на их пенсию куй проживешь,а свободное время есть и полиция не гнобит), но воочию видел как эти торгашки в сетевом затаривались тележками овощей и потом на рынке перепродавали!
Boxerogos    30.09.2019, 16:26
Оценка:  0
Boxerogos
На базаре могут легко наипать на весе,в среднем на 100 граммов с каждого веса.А если брать несколько видов товаров,то могут и на несколько килограммов наипать.Легко.И мнимая выгода из-за более"низкой"цены на деле окажется гораздо затратнее.Проверяйте точность веса на контрольных весах.Не будьте лоха
Boxerogos    30.09.2019, 16:27
Оценка:  0
Boxerogos
ми,которых можно доить как угодно.К вам залазят в ваш собственный карман.Помните об этом.
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