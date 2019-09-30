"Штраф 8500 грн": В Украине могут запретить полиэтиленовые пакеты
Слуги народа предлагают украинцам отказаться от полиэтиленовых пакетов, зарегистрировав законопроект №2051-1. Документом предполагается запрет использования таких пакетов и штрафы – от 1700 до 8500 гривен.
Об этом сообщает Сегодня.
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Эксперты считают, что украинцам действительно необходимо отказаться от удобных, прочных и дешевых пакетов. Причина – долгий срок разложения и вред окружающей среде.
“В среднем “жизнь“ пакета в руках человека составляет три часа. И более 150 лет он будет разлагаться на свалке, выделяя вредные вещества“, – говорит Александр Чистяков, председатель Национального экологического совета Украины.
- Что предлагают народные депутаты?
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Законопроектом №2051-1 предлагается запрет пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории Украины. При этом допускается использование биоразлагаемых (они изготовляются из крахмалов или целлюлозы).
Штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение – 3400-8500 грн
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“Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда“ – говорится в сообщении.
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Полная версия правил
Может пора производителей потрести или пусть они и дальше делают и продают в другие страны, загрязняя нас. Хватит дурить людей что они во всем виноваты, вы даете возможность работать таким предприятиям и пускаете на рынок такие вещества