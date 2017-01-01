Перевод времени, выходной и отказ от мелочи: Что еще изменится в октябре

Стрелки часов в ночь с 26 на 27 октября необходимо будет перевести на час назад.

В Украине будет переведено время depositphotos.com

Октябрь 2019 принесет украинцам немало событий: это и отказ от мелочи (1,2,5 копеек), перевод часов на зимнее время, осенний призыв и дополнительный выходной.

Об этом сообщает bigmir.net.

Отказываемся от мелочи с 1 октября

С 1 октября из оборота будут исключены монеты, номиналом в 1,2 и 5 копеек. Сдать мелочь можно в банках и НБУ.

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При этом уже 25 октября НБУ выпустит в оборот купюру в 1000 гривен. Напомним, на банкноте будет изображение Владимира Вернадского.

Получаем субсидии по-новому

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В соответствии с новым порядком выплаты субсидий, деньги можно будет получить не только в Ощад, но и в других банках. Также увеличивается срок для получения субсидии. Раньше для этого давался всего лишь один месяц.

Осенний призыв

Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В ООС призывников отправлять не будут. Людей планируют привлечь в Вооруженные силы, Нацгвардию, Госпогранслужбу.

Отдыхаем в дополнительный выходной

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В связи с празднованием Днем защитника Украины украинцы получат еще один дополнительный выходной 14 октября. Таким образом, получатся “длинные“ выходные – 12,13 и 14 октября.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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