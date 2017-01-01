Курс валют на 1 октября: гривна начала неделю с падения

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 25 копеек – до 24,38 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 24 копейки – 24,34 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на вторник, 1 октября, укрепил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на 11 копеек – до 24,19 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 30 сентября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2419,7474 гривны (+11,44665);

– 100 евро – 2634,8629 гривны (+1,4077).

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Напомним, на понедельник, 30 сентября, Нацбанк укрепил гривну более чем на 10 копеек – до 24,08 гривен за доллар. Это был рекордный уровень в нынешнем году. Ниже курс доллара был только три с половиной года назад – 15 января 2016 года.

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