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Кабмин сообщил, кто получит субсидию

Комментариев: 2
Правительство обещает субсидии тем, кто тратит более 15% доходов на оплату коммунальных услуг.
В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов
В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов
Корреспондент.net

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.

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"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в документе.

В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

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Также Кабмин планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращаются казино

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Теги: Тарифы ЖКХ, Кабмин Украины, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, субсидии, субсидия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи
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Комментариев (2)
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Иван    01.10.2019, 11:10
Оценка:  0
Иван
Не понятно кто врет обещаниями, сайт, ТВ или соффбес
Иван    01.10.2019, 11:09
Оценка:  0
Иван
Я и брат, два инвалида получают по 1 500 грн
При субсидии долгов не было, по на понятным обстоятельствам отобрали субсидию и заставили выплатить ту субсидию которую давали, получился огромный долг.
Востановить субсидию не получается, говорят пока не погасим дол, которого не было.
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