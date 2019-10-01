Кабмин сообщил, кто получит субсидию
Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.
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"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в документе.
В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.
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Также Кабмин планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.
Ранее сообщалось о том, что в Украину возвращаются казино.
Полная версия правил
При субсидии долгов не было, по на понятным обстоятельствам отобрали субсидию и заставили выплатить ту субсидию которую давали, получился огромный долг.
Востановить субсидию не получается, говорят пока не погасим дол, которого не было.