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Рост доходов украинцев существенно замедлился

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Сумма расходов превысила доходы на 49 млрд грн, таким образом, объем сбережений украинцев сократился.
Госстат обнародовал данные за второй квартал 2019 года с учетом инфляции
Госстат обнародовал данные за второй квартал 2019 года с учетом инфляции
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Доходы населения Украины во втором квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, уменьшение сбережений во втором квартале 2019 года составило 22,9 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человеа составил 16083 грн (во ІІ квартале 2018 года - 13688 грн).

Реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.

Ранее мы писали, что мировой капитал прячет в оффшорах около 7 триллионов долларов. Это составляет почти десятую часть всех доходов человечества.

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Теги: украинцы, финансы, расходы, доходы, сбережения, Госстат
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