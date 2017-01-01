Сколько стоит табличка Офис Президента

Стало известно, сколько денег чиновники потратили на изготовление новой таблички.

Новая табличка Офис президента стоит чуть больше 7 тысяч гривен. Об этом говорится в официальном ответе Управления административными зданиями Государственного управления делами, пишет УНН.

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“... во второй половине августа 2019 года табличку с надписью „Администрация Президента Украины“ изменено на новое - „Офис Президента Украины“. Стоимость указанной таблички составляет 7 196,96 грн (в том числе НДС)”, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского

в бюджете-2020.

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