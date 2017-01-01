Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоит табличка Офис Президента

Комментариев: 0
Стало известно, сколько денег чиновники потратили на изготовление новой таблички.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Новая табличка Офис президента стоит чуть больше 7 тысяч гривен. Об этом говорится в официальном ответе Управления административными зданиями Государственного управления делами, пишет УНН.

Читай также: Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования политических партий

“... во второй половине августа 2019 года табличку с надписью „Администрация Президента Украины“ изменено на новое - „Офис Президента Украины“. Стоимость указанной таблички составляет 7 196,96 грн (в том числе НДС)”, - говорится в сообщении.

Читай также: Президент встретился с Томом Крузом: Убеждал снимать кино в Украине

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского
в бюджете-2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: Офис президента, табличка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь