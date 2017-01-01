С 1 октября Украина отказалась от мелких монет

С сегодняшнего дня монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек перестали быть платежным средством.

С 1 октября 2019 года украинцы не могут рассчитываться монетами в 1, 2 и 5 копеек. Эти монеты перестанут быть платежных средством и будут изъяты из наличного обращения.

Об этом сообщает НБУ.

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“Решение об изъятии мелких монет из обращения - это часть комплексного решения по оптимизации НБУ номинального ряда банкнот и монет гривны. Благодаря оптимизации в перспективе номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов. Таким образом он приблизится к распространенной мировой практике: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот“ – говорится в сообщении.

Монеты мелких номиналов можно обменять во всех отделениях украинских банков и в НБУ.

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Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться.

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