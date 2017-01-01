НБУ за месяц купил почти миллиард долларов
Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке в сентябре составила 0,9 млрд долларов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
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Отмечается, что на валютном рынке в сентябре сохранялся ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде всего из-за существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком портфельных инвестиций.
Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса.
С начала года чистая покупка валюты на межбанке составила 3,9 млрд долларов.
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Официальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4,6% м/ми 5,7% м/м соответственно.
Таким образом, за девять месяцев 2019 года НБУ купил на межбанке больше валюты, чем за весь прошлый год - 3 173,78 млн долларов.
Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.
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