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НБУ за месяц купил почти миллиард долларов

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Купленной валютой на межбанке пополнили международные резервы. Действия регулятора не повлияли на динамику гривны - нацвалюта укрепилась за месяц на 4,6%.
НБУ продолжает пополнять резервы, скупая валюту на межбанке
НБУ продолжает пополнять резервы, скупая валюту на межбанке
НБУ

Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке в сентябре составила 0,9 млрд долларов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Отмечается, что на валютном рынке в сентябре сохранялся ревальвационный тренд, обусловленный благоприятными условиями торговли (прежде всего из-за существенного снижения стоимости энергоносителей), высоким урожаем зерновых и притоком портфельных инвестиций.

Это позволило НБУ продолжать пополнять международные резервы, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса.

С начала года чистая покупка валюты на межбанке составила 3,9 млрд долларов.

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Официальный обменный курс гривны к доллару и евро за сентябрь укрепился на 4,6% м/ми 5,7% м/м соответственно.

Таким образом, за девять месяцев 2019 года НБУ купил на межбанке больше валюты, чем за весь прошлый год - 3 173,78 млн долларов.

Ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.

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Теги: валютный рынок, НБУ, Межбанк, Золотовалютные резервы
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