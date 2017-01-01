НБУ начал изъятие из оборота монеты в 25 копеек

Монеты в 25 копеек пока остаются платежным средством в Украине, однако со временем их будет становиться все меньше.

25 копеек будут изымать из оборота wikimedia.org

Нацбанк начал постепенный вывод из обращения моменты номиналом 25 копеек. Те монеты, которые попадут в банки, в оборот возвращаться не будут.

Об этом сообщает НБУ.

В НБУ считают, что вывод мелких момент из оборота повысит удобство расчетов и сократит расходы.

Преимущества отказа от мелких монет:

Наличные расчеты для граждан станут проще. Кол-во монет уменьшится более, чем на треть. Экономия в 90 млн гривен в год.

В НБУ напомнили, что для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления к суммам, кратным 10 копейкам.

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Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться.

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