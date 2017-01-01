НБУ начал изъятие из оборота монеты в 25 копеек
Монеты в 25 копеек пока остаются платежным средством в Украине, однако со временем их будет становиться все меньше.
Нацбанк начал постепенный вывод из обращения моменты номиналом 25 копеек. Те монеты, которые попадут в банки, в оборот возвращаться не будут.
Об этом сообщает НБУ.
В НБУ считают, что вывод мелких момент из оборота повысит удобство расчетов и сократит расходы.
- Преимущества отказа от мелких монет:
- Наличные расчеты для граждан станут проще.
- Кол-во монет уменьшится более, чем на треть.
- Экономия в 90 млн гривен в год.
В НБУ напомнили, что для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления к суммам, кратным 10 копейкам.
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