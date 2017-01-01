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НБУ начал изъятие из оборота монеты в 25 копеек

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Монеты в 25 копеек пока остаются платежным средством в Украине, однако со временем их будет становиться все меньше.
25 копеек будут изымать из оборота
25 копеек будут изымать из оборота
wikimedia.org

Нацбанк начал постепенный вывод из обращения моменты номиналом 25 копеек. Те монеты, которые попадут в банки, в оборот возвращаться не будут.

Об этом сообщает НБУ.

В НБУ считают, что вывод мелких момент из оборота повысит удобство расчетов и сократит расходы.

  • Преимущества отказа от мелких монет:
  1. Наличные расчеты для граждан станут проще.
  2. Кол-во монет уменьшится более, чем на треть.
  3. Экономия в 90 млн гривен в год.

В НБУ напомнили, что для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления к суммам, кратным 10 копейкам.

Читай также: С 1 октября Украина отказалась от мелких монет

Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться.

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Теги: монеты, Украина, 25 копеек
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