Украинцам могут разрешить покупать облигации через смартфон

Инвестирование в государственные облигации могут упростить.

В Украине активизировался спрос на государственные облигации. С сентября 2018 года объем вложений физических лиц увеличился в более, чем два раза.

Об этом сообщает UBR.

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Для упрощения доступа в инвестирование может быть запущено онлайн-приложение, доступное с ПК и смартфона – рассказала руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

“Мы видим огромный запрос от физических лиц. Запросы приходят от 3 тысяч гривен до 30 миллионов, но оптимальным является вложение от 100 тысяч“ – заявила она.

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По мнению Грищенко, инвестирование в ОВГЗ интересно ввиду отсутствия налогообложения и наличия финансового потенциала. При этом ОВГЗ не самый популярный метод инвестирования. На депозитах сейчас украинцы хранят около 325 млрд грн, а в облигациях всего 10 млрд грн.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как Владимир Зеленский надумал идти в президенты.

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