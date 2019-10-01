Украинцы активно платят за газ и тепло, копя долги по вывозу мусора

В августе 2019 года украинцы заплатили за "коммуналку" 5,2 млрд грн или 119,1% от начисленных сумм.

В августе 2019 года населением Украины уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн или 119,1% от начисленных за этот период сумм. При этом за электричество заплачено 2,8 млрд (100,5%).

Об этом сообщает Служба статистики.

Читай также: Кабмин сообщил, кто получит субсидию

“На конец августа 2019 года задолженность населения по газу составила 22,8 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,8 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 4,9 млрд, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведения - 4,1 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд за поставки электроэнергии - 4,7 млрд“ – говорится в сообщении.

Как украинцы платили за “коммуналку“ в августе 2019 года?

Газ – 109,7% от начисленных сумм. Отопление и горячая вода – 107,5% от начисленных сумм. Содержание домов и придомовых территорий – 93,1% от начисленных сумм. Вывоз мусора – 87,1% от начисленных сумм.

Читай также: Сколько денег было потрачено на субсидии в 2014-2019 годах – инфографика

При этом в январе-августе 2019 года было заключено 44,1 тыс договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 347,4 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 194,1 млн.грн.

Как население Украины оплачивает "коммуналку" Скриншот видео

Ранее сообщалось о том, что ЗЕ-команда изменит критерии начисления субсидии. Право получать субсидии могут вернуть пенсионерам с маленькой пенсией и прописанными внуками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram