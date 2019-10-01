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Украинцы активно платят за газ и тепло, копя долги по вывозу мусора

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В августе 2019 года украинцы заплатили за "коммуналку" 5,2 млрд грн или 119,1% от начисленных сумм.
Украинцы активно выплачивают долги
Украинцы активно выплачивают долги
depositphotos.com

В августе 2019 года населением Украины уплачено за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд грн или 119,1% от начисленных за этот период сумм. При этом за электричество заплачено 2,8 млрд (100,5%).

Об этом сообщает Служба статистики.

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“На конец августа 2019 года задолженность населения по газу составила 22,8 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,8 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 4,9 млрд, за централизованное снабжение холодной воды и водоотведения - 4,1 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд за поставки электроэнергии - 4,7 млрд“ – говорится в сообщении.

  • Как украинцы платили за “коммуналку“ в августе 2019 года?
  1. Газ – 109,7% от начисленных сумм.
  2. Отопление и горячая вода – 107,5% от начисленных сумм.
  3. Содержание домов и придомовых территорий – 93,1% от начисленных сумм.
  4. Вывоз мусора – 87,1% от начисленных сумм.

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При этом в январе-августе 2019 года было заключено 44,1 тыс договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 347,4 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 194,1 млн.грн.

Как население Украины оплачивает
Как население Украины оплачивает "коммуналку"
Скриншот видео

Ранее сообщалось о том, что ЗЕ-команда изменит критерии начисления субсидии. Право получать субсидии могут вернуть пенсионерам с маленькой пенсией и прописанными внуками. 

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Теги: Украина, коммуналка
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    01.10.2019, 12:40
Оценка:  0
zadneprohodchik
какое отопление в августе
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