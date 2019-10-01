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Пенсионная реформа в Украине: Как это будет

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Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассказал, когда украинцы станут платить обязательные накопительные пенсионные взносы.
В Пенсионном фонде сейчас дефицит
В Пенсионном фонде сейчас дефицит
depositphotos.com

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев заявил о том, что оплата обязательных накопительных пенсионных взносов начнется не ранее 2023 года. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

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По словам чиновника, сейчас проводится разработка соответствующего законопроекта. Запуск второго уровня пенсионной реформы планируется не ранее 1 января 2023 года.

“Пока мы работаем над законопроектом, но что точно могу сказать, что запуск второго уровня не может состояться ранее 1 января 2023 года. Такой ориентир мы на данный момент закладываем в законопроект“, - отметил он.

  • Почему реформу не запустят сейчас?

По мнению Хромаева, на данный момент к запуску не готова инфраструктура, а также есть проблема с дефицитом Пенсионного фонда.

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“Учитывая демографическую ситуацию в Украине, нужно понимать, что первый уровень у нас скорее всего будет оставаться дотационным еще очень долго, - добавил он. - Поэтому украинцам критически важно начинать думать о дополнительных пенсионных накоплениях уже сейчас“.

  • Трехуровневая пенсионная система состоит из:
  1. Солидарной системы, которая финансируется за счет единого социального взноса в ПФ.
  2. Обязательной накопительной системы – добровольные отчисления граждан в негосударственные пенсионные фонды.
  3. Необязательная накопительная система – те же взносы, что и выше.

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Сейчас в Украине работает солидарная и необязательная накопительная системы. Обязательные накопительные отчисления власти планировали внедрить в 2019 году. Нововведение реализовать не удалось из-за отсутствия единой концепции.

Ранее сообщалось о том, что ЗЕ-команда изменит критерии начисления субсидии.  Право получать субсидии могут вернуть пенсионерам с маленькой пенсией и прописанными внуками.

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Теги: пенсионная реформа, Украина, обязательные пенсионные взносы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.10.2019, 16:33
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гость
Сколько волка ни корми, а яйца больше, чем у слона не вырастут. Пинцанэраф скоро не останется.
гость  (аноним)  01.10.2019, 16:07
Оценка:  0
гость
Маленько еще выморят пенсов, затем всех переведут на накопительную - которую сожрет инфляция....
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