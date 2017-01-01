Гончарук пообещал проблемы нечестным ФОПам

Премьер-министр рассказал, к чему готовиться нечестным ФОПам .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о том, к чему готовиться физическим лицам предпринимателям. По его словам, честным налогоплательщикам бояться нечего.

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По мнению премьера, проблемы могут возникнуть у тех компаний, которые проводят так называемую оптимизацию за счет регистрации большого количества ФОП.

“Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается строить из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы“ – подчеркнул премьер.

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По словам премьера, действующая власть даже с такой категорией бизнеса ведет себя очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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