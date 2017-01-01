Добычу янтаря в Украине узаконят, введут мораторий

Правительство одобрило законопроекты, которые урегулируют добычу янтаря в Украине.

Согласно новым нормам закона будет внедрен временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих или архаических согласований, таких как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя – ликвидируют.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читай также: Янтарь и деньги: Что еще утвердил Кабмин

За нарушение требований рекультивации земли будет введена ответственность: за незаконную добычу – уголовная, а за нарушение обязательных требований по добыче полезных ископаемых – административная.

Читай также: “Рост экономики 40% и миллион рабочих мест“: Что еще пообещал премьер-министр

“По новым правилам будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе. Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы будет направлено в пользу местных общин (ОТГ)“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram