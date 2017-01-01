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Добычу янтаря в Украине узаконят, введут мораторий

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Правительство одобрило законопроекты, которые урегулируют добычу янтаря в Украине.
В Украине введут временный мораторий на вывоз необработанного янтаря
В Украине введут временный мораторий на вывоз необработанного янтаря
depositphotos.com

Согласно новым нормам закона будет внедрен временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих или архаических согласований, таких как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя – ликвидируют.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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За нарушение требований рекультивации земли будет введена ответственность: за незаконную добычу – уголовная, а за нарушение обязательных требований по добыче полезных ископаемых – административная.

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“По новым правилам будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе. Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы будет направлено в пользу местных общин (ОТГ)“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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Теги: янтарь, Кабмин, законопроект, мораторий
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