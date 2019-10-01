Нардепы получили первые зарплаты: Кто и сколько заработал
Самую высокую заработную плату получил первый вице спикер Руслан Стефанчук, а наименьшую – Анна Коваленко.
Народные депутаты 9-го созыва получили первые заработные платы. Итак, спикер Рады Дмитрий Разумков получил 50 500 грн, его зам Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49 800 грн.
Об этом сообщает LIGA.net.
- Сколько заработали главы фракций и групп?
- Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн;
- Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн;
- Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн;
- Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн;
- Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн;
- Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.
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Пятый президент Украины Петр Порошенко получил 42 тыс грн, Святослав Вакарчук – 45 тыс, Виктор Медчедчук – 49 тыс, Александр Дубинский – 43 тыс.
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