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Нардепы получили первые зарплаты: Кто и сколько заработал

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Самую высокую заработную плату получил первый вице спикер Руслан Стефанчук, а наименьшую – Анна Коваленко.
Самую высокую зарплату получил Руслан Стефанчук
Самую высокую зарплату получил Руслан Стефанчук
Википедия

Народные депутаты 9-го созыва получили первые заработные платы. Итак, спикер Рады Дмитрий Разумков получил 50 500 грн, его зам Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49 800 грн.

Об этом сообщает LIGA.net.

  • Сколько заработали главы фракций и групп?
  1. Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн;
  2. Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн;
  3. Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн;
  4. Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн;
  5. Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн;
  6. Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко получил 42 тыс грн, Святослав Вакарчук – 45 тыс, Виктор Медчедчук – 49 тыс, Александр Дубинский – 43 тыс.

Первые заработные платы новоизбранных народных депутатов
Первые заработные платы новоизбранных народных депутатов
Скриншот

Ранее мы сообщали о том, как в Украине изменят Трудовой кодекс.

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Теги: народные депутаты, зарплата, Верховная рада
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гость  (аноним)  01.10.2019, 16:59
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