Нардепы получили первые зарплаты: Кто и сколько заработал

Самую высокую заработную плату получил первый вице спикер Руслан Стефанчук, а наименьшую – Анна Коваленко.

Народные депутаты 9-го созыва получили первые заработные платы. Итак, спикер Рады Дмитрий Разумков получил 50 500 грн, его зам Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк – 49 800 грн.

Об этом сообщает LIGA.net.

Сколько заработали главы фракций и групп?

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн; Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн; Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн; Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн; Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн; Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко получил 42 тыс грн, Святослав Вакарчук – 45 тыс, Виктор Медчедчук – 49 тыс, Александр Дубинский – 43 тыс.

Первые заработные платы новоизбранных народных депутатов Скриншот

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