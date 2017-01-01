Стало известно, сколько стоит подарок Гонтаревой от Порошенко

На футболке изображена балерина в гипсе.

На выходных пятый президент Украины Петр Порошенко посетил Валерию Гонтареву в Лондоне и привез ей подарок. Это футболка с изображением балерины в гипсе за 450 гривен.

Об этом пишет Страна.

Футболка дизайнерская, от известного карикатуриста Юрия Журавля.

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“У Журавля есть карикатуры на многих политических персонажей. В том числе и из новой власти. К примеру, президент Зеленский в шапке Наполеона или Андрей Богдан, глава АП“ – говорится в сообщении.

Петра Порошенко с ирокезом на футболке можно приобрести за 350 гривен, а вот Гонтарева-балерина обойдется на 100 гривен дороже.

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По информации СМИ, Гонтарева проживает в небоскребе на берегу Темзы. Дом находится по адресу: набережная Альберта, 23 (Albert Embankment).

По информации СМИ в этом доме проживает Гонтарева google.maps/facebook.com

Напомним, ранее Арахамия заявил, что поджог дома Гонтаревой может навредит переговорам с МВФ. Лидер “Слуги народа” озвучил опасения.

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