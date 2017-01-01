Зеленский: Мы за то, чтобы НБУ оставался независимым

Президент провел встречу с правлением НБУ.

Об итогах встречи сообщат позже НБУ

В НБУ завершилась встреча президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука и команды финансово-экономического блока Правительства с сотрудниками регулятора.

Во время встречи президент заявил о независимости НБУ.

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“Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Об итогах встречи сообщат позже НБУ

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Со своей стороны председатель НБУ отметил, что для того, чтобы сделать устойчивый экономический рост реальностью, всем, кто собрался сегодня в этом зале, надо объединить усилия.

Об итогах встречи сообщат позже НБУ

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“Мы в ответе за создание надежного фундамента для устойчивого экономического роста. Мы уже много сделали для этого - ликвидировали инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное - восстановления кредитования“ – заявил Смолий.

“Сейчас мы работаем совместно с финансовыми регуляторами и участниками рынка над Стратегией развития финсектора до 2025 года, которая станет ориентиром “, - добавил Яков Смолий.

Об итогах встречи сообщат позже НБУ

Сейчас идет совместное совещание Президента, команды центробанка и команды Правительства.

Об итогах встречи сообщат позже НБУ

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