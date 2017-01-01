Платежный баланс Украины вышел в "плюс"

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины по сравнению с прошлым годом вырос на 10% и достиг 7,188 млрд долл.

По итогам августа платежный баланс Украины был сведен с профицитом (0,1 млрд долларов) благодаря поступлениям по финансовому счету, которые покрыли дефицит текущего счета. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Читай также: Гривна лидирует в мировом рейтинге валют по темпам укрепления к доллару По данным НБУ, в августе отрицательное сальдо текущего счета осталось почти на уровне предыдущих месяцев (0,5 млрд долларов) из-за устойчивого дефицита торговли товарами.

В то же время, по финансовому счету сохранялся приток капитала, который уменьшился (до 0,6 млрд долларов) за счет государственного сектора. "Спрос нерезидентов на гривневые ОВГЗ в августе временно ослаб на фоне более осторожного их отношения к финансовым инструментам с развивающимися странами. Однако приток капитала обеспечивался частным сектором за счет инвестиционных и долговых привлечений реального сектора", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, по результатам января-августа дефицит текущего счета (1,8 млрд долларов) был несколько меньшим по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2 млрд долларов) благодаря большему профициту счета первичных доходов и торговли услугами.

Читай также: ЕС разморозил финансовую помощь для Молдовы

В то же время, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за восемь месяцев сведен с дефицитом в 7,188 млрд долл., что на 686 млн долл., или на 10,6%, больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 15,6% - до 8,291 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – в 1,6 раза, до 1,103 млрд долл.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине. До 1 октября правительство должно будет представить план по улучшению кредитования в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram