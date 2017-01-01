Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подсчитана доля Украины в мировой экономике

Комментариев: 0
Доля Украины в глобальной экономике составляет менее трети процента. Лидерами являются Китай и США.

Мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2018 году составил $136,48 трлн. Об этом свидетельствуют данные Всемироного банка, показанные ресурсом HowMuch.net.

Читай также: В НБУ подсчитали, сколько денег напечатали за 25 лет

На графике показано, как распределятся ВВП мира по странам и регионам. Размер страны в визуализации пропорционален ее относительному ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую кодировку по континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства. Все значения выражены в долларах США.

 

Согласно данным ВБ, более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, в том числе и Россия. США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике - 0,29%. 

В десятку стран по ВВП по ППС вошли:

  1. Китай - 25,36 трлн долларов - 18,58% мирового ВВП;
  2. США - 20,49 трлн долларов - 15,02% мирового ВВП;
  3. Индия - 10,50 трлн долларов - 7,69% мирового ВВП;
  4. Япония - 5,48 трлн долларов - 4,02% мирового ВВП;
  5. Германия - 4,51 трлн долларов - 3,30% мирового ВВП;
  6. Россия - 3,99 трлн долларов - 2,92% мирового ВВП;
  7. Индонезия - 3,49 трлн долларов - 2,56% мирового ВВП;
  8. Бразилия - 3,37 трлн долларов - 2,47% мирового ВВП;
  9. Великобритания - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП;
  10. Франция - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП.

Читай также: Добычу янтаря в Украине узаконят, введут мораторий

Паритет покупательной способности учитывает стоимость жизни в разных странах мира, а не рыночные обменные курсы валют. На графике использованы текущие международные доллары, которые имеют такую же покупательную способность, что и доллар США.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram    

Поделись:
Теги: Украина, Всемирный банк, экономика, ВВП, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь