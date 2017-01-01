Подсчитана доля Украины в мировой экономике

Доля Украины в глобальной экономике составляет менее трети процента. Лидерами являются Китай и США.

Мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2018 году составил $136,48 трлн. Об этом свидетельствуют данные Всемироного банка, показанные ресурсом HowMuch.net.

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На графике показано, как распределятся ВВП мира по странам и регионам. Размер страны в визуализации пропорционален ее относительному ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую кодировку по континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства. Все значения выражены в долларах США.

Согласно данным ВБ, более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, в том числе и Россия. США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике - 0,29%.