Курс валют на 2 октября: гривна резко подешевела

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 28 копеек – до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 29 копеек – 24,34 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 2 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на 36 копеек – до 24,55 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 1 октября.

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Таким образом, официальный курс гривны вернулся на уровень конца позапрошлой недели, с которого он укрепился на прошлой неделе – до 24,0828 грн/$1 под влиянием покупки нерезидентами 5,5-летних ОВГЗ на аукционе в прошлый вторник.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2455,5302 гривны (+35,7828);

– 100 евро – 2676,0368 гривны (+41,1739).

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Напомним, на понедельник, 1 октября Нацбанк ослабил гривну более чем на 11 копеек – до 24,19 гривен за доллар.

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 28 копеек – до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на 29 копеек – 24,34 гривен за доллар.

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