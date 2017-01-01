Цена доллара в обменниках превысила 25 гривен

Наличная гривна подешевела относительно всех основных валют. Доллар и евро подорожали более, чем на 55 копеек.

По состоянию на 9.30 утра 2 октября в обменных пунктах Украины подорожали все основные валюты. Об этом свидетельствуют данные bin.ua.

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Так, покупка наличного доллара выросла на 1,3% до 24,54 грн (+31 копейка), продажа – на 2,2% до 25,19 грн (+55 копеек). Евро вырос на 1,45% до 26,67 грн (+38 копеек) при покупке и на 2,1% до 27,45 грн (+56 копеек) при продаже. Российский рубль также подорожал, но крайне незначительно – на 0,58% при покупке и 0,9% при продаже (0,34/0,39 грн/рубль).

Национальный банк Украины на среду, 2 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на 36 копеек – до 24,55 гривен за доллар.

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