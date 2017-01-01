Доллар VS гривна: В какой валюте выгоднее иметь депозит

Обзор ставок на депозиты в долларах, евро и гривнах.

Наивысшие ставки по гривневым депозитам на срок 12 месяцев предлагают Идея Банк - 18,31%, Мегабанк - 17,93% и Глобус - 17,75%. Чуть меньше в Пумбе – 17,50%, в Альфа-банке – 16,75%. В ПриватБанке ставка составляет 14,50%, в ОщадБанке – 14,25%, в Райффайзен Банк Аваль – 14%.

Об этом сообщает Минфин

Сколько можно заработать на гривневом депозите

Десять самых доходных банков по депозитам в гривне Минфин

Сколько можно заработать на долларовом депозите

Читай также: "Купят и так": Почему цены не падают вслед за долларом

Максимальную ставку в 5,05% предлагает МегаБанк, чуть меньше в Форвард Банке – 4,75%, в Глобусе, Укрэксимбанке и Прокредит Банк по 4,50%. В ПриватБанке – 3%, в ОщадБанке – 4%.

Десять самых доходных банков по депозитам в долларах Минфин

Сколько можно заработать на евровом депозите

Читай также: "Все ждут девальвации гривны": Что происходит на рынке недвижимости

Самые высокие проценты предлагают в Восток Банке (4%), МегаБанке (3,55%) и Укргазбанке (3,50%). В Ощадбанке можно получить 2,50%, в Приватбанке – 1,25%, в банке Аваль – 0,35%.

Десять самых доходных банков по депозитам в евро Минфин

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram