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Доллар VS гривна: В какой валюте выгоднее иметь депозит

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Обзор ставок на депозиты в долларах, евро и гривнах.
Доллар VS гривна: В какой валюте выгоднее иметь депозит
depositphotos.com

Наивысшие ставки по гривневым депозитам на срок 12 месяцев предлагают Идея Банк - 18,31%,  Мегабанк - 17,93% и Глобус - 17,75%. Чуть меньше в Пумбе – 17,50%,  в Альфа-банке – 16,75%. В ПриватБанке ставка составляет 14,50%, в ОщадБанке – 14,25%, в Райффайзен Банк Аваль – 14%.

Об этом сообщает Минфин

  • Сколько можно заработать на гривневом депозите

Десять самых доходных банков по депозитам в гривне
Десять самых доходных банков по депозитам в гривне
Минфин

  • Сколько можно заработать на долларовом депозите

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Максимальную ставку в 5,05% предлагает МегаБанк, чуть меньше в Форвард Банке – 4,75%, в Глобусе, Укрэксимбанке и Прокредит Банк по 4,50%. В ПриватБанке – 3%, в ОщадБанке – 4%.

Десять самых доходных банков по депозитам в долларах
Десять самых доходных банков по депозитам в долларах
Минфин

  • Сколько можно заработать на евровом депозите

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Самые высокие проценты предлагают в Восток Банке (4%), МегаБанке (3,55%) и Укргазбанке (3,50%). В Ощадбанке можно получить 2,50%, в Приватбанке – 1,25%, в банке Аваль – 0,35%.

Десять самых доходных банков по депозитам в евро
Десять самых доходных банков по депозитам в евро
Минфин

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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Теги: депозит, Украина, депозит в гривне, депозит в валюте
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