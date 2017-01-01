Курс VS бензин: Каких цен ждать осенью

Эксперт прогнозирует возможный дефицит дизельного топлива на украинском рынке.

Эксперт рассказал, почему в Украине не подешевел бензин depositphotos.com

Стоимость топлива вслед за удешевлением курса доллара снижаться не будет. Причина – дорогая нефть. Об этом пишет UBR.

По словам эксперта, подорожавшая нефть нивелировала падение курса.

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“За последний месяц курс понизился примерно на 1,3 грн./$, что создало предпосылку для уменьшения цены в рознице на 0,87 грн./л. Но как раз в это же время выросли цены на нефтепродукты на европейском рынке: плюс $40 на тонне по А-95, и плюс $61 на тонне по “дизелю“, что практически нивелировало влияние курсового фактора. Поэтому цены не изменились“, – рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Прогноз цен на топливо осенью-2019

На стоимость топлива могут повлиять следующие факторы: пошлины на российскую нефть, блокировки портов, отсутствие возможностей у Уккрзализныци на поставки больших объемов, курс валют и форс-мажоры.

В целом, эксперт не видит предпосылок для значительного колебания цен.

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“Пока что, предпосылок для изменения ценников я не вижу, если не вмешается третий фактор: соотношение спрос/предложение на октябрь месяц из-за введения заградительных пошлин по “трубе“, блокирования портов Энергетической таможней и беспомощности Укрзализныци по перевозке нефтепродуктов. Ожидаемый дефицит дизтоплива в октябре оценивается на уровне 150 тыс. тонн, что может весьма существенно повлиять на ценообразование“, – говорит Косянчук.

Ранее сообщалось о том, что НБУ прогнозирует объем новой программы МВФ на сумму от 5 до 10 млрд долл.

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