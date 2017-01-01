"Из-за ПриватБанка": Данилюк пояснил свое увольнение

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк назвал причину собственного увольнения.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал свое увольнение. По его словам, основная причина - это “попытка избежать неправильных решений в процессе ПриватБанка“.

Об этом сообщает BBC.

По мнению Данилюка, основная причина увольнения – “дело ПриватБанка“.

Это одна из проблем. Надеюсь, что моя позиция будет способствовать тому, что мы избежим неправильных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи, - объяснил Данилюк

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Тогда Александр Данилюк был министром финансов

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На уточнение, какие именно могут быть неправильные решения по Приватбанку, Данилюк уточнил, что это отмена национализации.

Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ, - отметил он

Данилюк против компромиссов в этом вопросе.

Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов, - считает он

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На уточнение, отмена приватизации автоматически остановит сотрудничество с МВФ, господин Данилюк заявил: “С моей точки зрения, да, однозначно“.

Ранее Данилюк спросил у френдов, есть ли идеи о его трудоустройстве.

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