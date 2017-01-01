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В Раде появился первый iPhоnе 11

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Дорогостоящий смартфон в Верховную Раду принес нардеп от Слуги народа.
Нардеп постоянно проверяет месседжеры
Нардеп постоянно проверяет месседжеры
Страна

Сегодня в ВР журналисты заметили iPhоnе 11. С дорогим смартфоном на работу пришел нардеп Александр Салийчук.

Об этом пишет Страна.

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32-летний Александр прошел в ВР по списку под №76. Он из Ровенской области, является директором ООО “Первый мясной дом“ (ТМ “Гощанские колбасы“).

Нардеп постоянно проверяет месседжеры
Нардеп постоянно проверяет месседжеры
Страна

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Напомним, iPhоnе 11 презентовали около месяца назад. Смартфон на 64 Gb стоит около 26 тыс грн. При этом средняя заработная плата нардепа до вычета налогов составляет 40 тыс грн.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи выяснили характеристики iPhone 11.

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Теги: iPhоnе 11, Верховная Рада, Александр Салийчук
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