Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефедов: Число таможен в Украине сократится с 26 до 16 – Карта

Комментариев: 0
Сегодня Кабмин утвердил региональную структуру таможенных органов в Украине.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
Фейсбук

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Кабмин утвердил новую региональную структуру. В соответствии с принятым решением, вместо 26 таможен будет 16, а также останутся отдельно лаборатория и кинологический центр.

Об этом он написал в Facebook. 

  • По словам Нефедова, реорганизация таможни нужна для:
  1. начала борьбы с “феодализмом“, где каждая таможня - отдельное княжество со своими правилами и поддержкой от местных органов власти, полиции, прокуратуры и т д.
  2. экономии на административных расходах - должности будут перераспределяться в пользу оперативного состава.
  3. логистической оптимизации - уменьшение расстояние к центру. Например, из Славянска сейчас к руководству - 248 км (!!!). Будет 129 км.
  4. создания Координационно-мониторинговой таможни.

Карта
Карта
Фейсбук

Читай также: Нефедов рассказал, какой будет новая таможня

“Это промежуточная структура, по которой мы отработаем путь, предстоящий пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр лиц, начало перевода людей в регионах“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Нефедов подозревает в коррупции нового руководителя Укравтодора

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Максим Нефедов, таможня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь