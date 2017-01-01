Нефедов: Число таможен в Украине сократится с 26 до 16 – Карта

Сегодня Кабмин утвердил региональную структуру таможенных органов в Украине.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что Кабмин утвердил новую региональную структуру. В соответствии с принятым решением, вместо 26 таможен будет 16, а также останутся отдельно лаборатория и кинологический центр.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Нефедова, реорганизация таможни нужна для:

начала борьбы с “феодализмом“, где каждая таможня - отдельное княжество со своими правилами и поддержкой от местных органов власти, полиции, прокуратуры и т д. экономии на административных расходах - должности будут перераспределяться в пользу оперативного состава. логистической оптимизации - уменьшение расстояние к центру. Например, из Славянска сейчас к руководству - 248 км (!!!). Будет 129 км. создания Координационно-мониторинговой таможни.

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“Это промежуточная структура, по которой мы отработаем путь, предстоящий пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр лиц, начало перевода людей в регионах“ – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Нефедов подозревает в коррупции нового руководителя Укравтодора.

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