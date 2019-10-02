Проезд для иностранцев по дорогам Украины станет платным

Чиновники рассматривают возможность внедрения платного проезда по украинским дорогам для иностранцев.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей поездки в Николаев заявил о возможности внедрения платного проезда для иностранцев.

Об этом сообщает Укринформ.

По мнению Криклия, иностранцы не всегда покупают акцизы, проезжая по украинским дорогам.

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“Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам. Например, в Украину заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат “, - сказал Криклий.

Министр заявил о планах получения дополнительного финансирования на ремонт дорог.

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“Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 000 километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть “, - подчеркнул министр.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании. По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. Второй оператор займется убыточными пассажирскими перевозками, а третий – грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства.

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