Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно

По словам премьер-министра, получить землю в теории и реальности – разные вещи.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о сложностях получения земельного участка для простого украинца. Об этом он заявил во время брифинга.

Гончарук пояснил, что для получения земли необходимо обратиться в орган местного самоуправления.

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“Эта процедура сейчас никак не изменена. Сейчас ничего не изменилось. То есть ты должен обратиться с заявлением в компетентный орган, это орган местного самоуправления или к, если я не ошибаюсь, сейчас эти заявления принимает Госкомзем, но я должен уточнить точно, и имеешь право на получение этой земли, если она есть, да“ – отметил он.

По мнению премьера, основная сложность состоит в том, что местные органы самоуправления отрицают наличие свободной земли.

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“И тут начинается самое интересное, потому что органы, как правило, тебе начинают рассказывать, что никакой земли нигде нет, все занято, вот, и здесь ситуация значительно, ну, если бы, действительно сложнее, потому что на практике и в теории эти вещи – они очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местного самоуправления, как правило, чем к государству сейчас“, - подчеркнул он.

Ранее министр Милованов назвал два условия для открытия рынка земли.

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