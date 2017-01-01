Нацбанк спасает гривну от падения – банкир

НБУ спасает национальную валюту от стремительного падения крупными продажами доллара на межбанке.

Доллар активно дорожает под давлением населения - штурмует новый психологический уровень. 2 октября межбанк открылся с роста его курса на 33 копейки - до 24,85-24,99 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Читай также: В НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены

Нацбанк очень быстро отреагировал на это подорожание. Вышел на безналичный рынок с продажей доллара по 24,79 грн/$, и реализовал, по разным оценкам, порядка $30 млн. На этой интервенции межбанк сначала поднялся к 24,84-25,0 грн/$, но после произошел курсовой откат.

Финансисты уверяют, что повышенный спрос на валюту схлынул. Возможно НБУ больше не придется продавать валюту, чтобы выровнять ситуацию на торгах.

Читай также: Цена доллара в обменниках превысила 25 гривен

"Повышенный спрос на валюту, в первую очередь, связан с повышенным спросом на доллар со стороны населения. После запуска сервисов по покупке-продаже инвалюты в смартфонах и интернет-банкингах людям сильно упростили приобретение СКВ. Казначеи подтверждают, что интернет-покупки доллара составляют порядка 50% от всех текущих приобретений населения", - рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вслед за межбанком активно растут цены наличного валютного рынка. Средняя стоимость доллара на продаже людям утром подскочила на 30 копеек, и оказалась в широком коридоре - 25,20-25,50 грн/$. Минимальный курс достиг 24,80 грн/$ (его держит, в частности, государственный Укргазбанк), максимальный - на 25,80 грн/$. При этом выкуп валюты у населения происходит в рамках 24,30-25,10 грн/$.

Ранее сообщалось, что цена доллара в обменниках превысила 25 гривен. Наличная гривна подешевела относительно всех основных валют. Доллар и евро подорожали более, чем на 55 копеек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram