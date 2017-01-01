Гончарук: Имущество всех банкротов будет продаваться только через ProZorro

По словам премьер-министра, процедура продажи арестованного имущества банкротов сейчас недостаточно прозрачна.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что арестованное имущество банкротов теперь будет продаваться только через онлайн-площадку ProZorro. Об этом он рассказал во время брифинга.

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“Мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если будет продаваться, то будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие, эта интернет-площадка называется ProZorro. Это крутая правильная идея, чтобы те активы, которые продавались в рамках процедуры банкротства, продавались через прозрачную, честную интернет-площадку“, - заяви он.

По мнению премьера, сейчас механизм продажи имущества банкротов не прозрачный.

Ранее Гончарук пообещал проблемы нечестным ФОПам.