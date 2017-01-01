Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук: Имущество всех банкротов будет продаваться только через ProZorro

Комментариев: 0
По словам премьер-министра, процедура продажи арестованного имущества банкротов сейчас недостаточно прозрачна.
Премьер Алексей Гончарук
Премьер Алексей Гончарук
Фейсбук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что арестованное имущество банкротов теперь будет продаваться только через онлайн-площадку ProZorro. Об этом он рассказал во время брифинга.

Читай также: Гончарук рассказал, как простому украинцу получить землю бесплатно

“Мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если будет продаваться, то будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие, эта интернет-площадка называется ProZorro. Это крутая правильная идея, чтобы те активы, которые продавались в рамках процедуры банкротства, продавались через прозрачную, честную интернет-площадку“, - заяви он.

По мнению премьера, сейчас механизм продажи имущества банкротов не прозрачный.

Ранее Гончарук пообещал проблемы нечестным ФОПам.

 

Поделись:
Теги: Алексей Гончарук, Prozorro, имущество банкротов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь