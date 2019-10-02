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Путин готов подписать газовый договор с Украиной

Комментариев: 4
Но при этом президент РФ назвал условие.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Википедия

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности подписать газовый контракт с Украиной, но при одном условии. Это – “имплементация европейского законодательства до конца 2019 года“.

Об этом сообщает Лента.

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По словам Путина, если Украина не имплементирует законодательство ЕС, то РФ готова продлить контракт на год. Одновременно он подчеркнул, что транзит газа должен быть экономически целесообразным. “Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров“, - добавил он.

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““Газпром“ не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску “Турецкого потока “и “Северного потока-2“. Этим планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению “Северного потока““ – говорится в сообщении.

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. 

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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Теги: Владимир Путин, газовый контракт, Украина, транзит газа
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Комментариев (4)
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Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:43
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Очередное "ПОКАЗАТЕЛЬСТВО" что экономика на расии нужна для пропихивания политики!
гость  (аноним)  02.10.2019, 17:01
Оценка:  +4
гость
Ого, подгорает у Пыни.
Год заканчивается, контракт с Украиной на транзит тоже, а ЕгоПоток так и не допилили еще.
Пытается оправдываться уже.
гость  (аноним)  02.10.2019, 16:49
Оценка:  +5
гость
Ой Украиночка выручай мы с северным потоком обосрались.
гость  (аноним)  02.10.2019, 16:49
Оценка:  +8
гость
Очередное бла-бла-бла от профессионального лжеца
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