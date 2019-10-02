Путин готов подписать газовый договор с Украиной

Но при этом президент РФ назвал условие.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности подписать газовый контракт с Украиной, но при одном условии. Это – “имплементация европейского законодательства до конца 2019 года“.

Об этом сообщает Лента.

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По словам Путина, если Украина не имплементирует законодательство ЕС, то РФ готова продлить контракт на год. Одновременно он подчеркнул, что транзит газа должен быть экономически целесообразным. “Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров“, - добавил он.

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““Газпром“ не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску “Турецкого потока “и “Северного потока-2“. Этим планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению “Северного потока““ – говорится в сообщении.

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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