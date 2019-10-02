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Путин назвал вызовы, стоящие перед Владимиром Зеленским

Комментариев: 9
По мнению президента РФ, большой проблемой является уровень ВВП.

Президент РФ Владимир Путин оценил экономическое состояние Украины и назвал вызовы, стоящие перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время Международного форума “Российская энергетическая неделя-2019“,  пишет Лента.

По словам Путина, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят большие вызовы. В первую очередь, это экономическое положение страны.

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“Перед [президентом Украины Владимиром] Зеленским стоят большие вызовы. Я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы“, - сказал Путин.

По мнению Путина, Зеленский столкнется с “тяжелым наследием“.  Это неудовлетворительное состояние авиации, судо- и ракетостроения.

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“Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой. Она утратила статус промышленного развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Все. Это тяжелое наследие“, - добавил он.

Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, экономика
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Комментариев (10)
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Антибес    02.10.2019, 17:17
Оценка:  -6
Антибес
У Зе лишь два вызова:
1.Прекращение гражданской войны на Донбассе.
2.Заключение под стражу шоколадной банды вместе с её главарём Педрилой Сахарным.
Всё остальное вторично.
WTF2wtf    02.10.2019, 17:23
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бот российских оккупантов,
сначала прекращение войны на Донбассе и вывод российских оккупантов,
потом разборки по захваченному россией Крыму и вопрос о размере выплат россией Украине за всю эту путинскую войну и оккупацию ...
WTF2wtf    02.10.2019, 17:24
Оценка:  +5
WTF2wtf
Вся эту путинская война и оккупация Крыма с Донбассом и стали для Украины главной проблемой ...
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:24
Оценка:  +5
Андрей_и_Богдан
у тебя головушка не кружится? Тебя тут на xyю вертели с твоими высерами!
navigator2    02.10.2019, 17:08
Оценка:  +6
navigator2
пУЙ,,,,ЛО ПІШОВ НА Х,,,,!
Света    02.10.2019, 17:01
Оценка:  +8
Света
Действительно, уровень присутствия ВВПутина большая проблема для Зеленского и Украины в целом.
гость  (аноним)  02.10.2019, 16:51
Оценка:  +7
гость
Какого лешего Биг-Мир постит этого отморозка плешивого?
Via_dolorosa    02.10.2019, 17:18
Оценка:  +3
Via_dolorosa
Это мацкальский ресурс
WTF2wtf    02.10.2019, 17:27
Оценка:  +2
WTF2wtf
Формально он все-таки украинский ... хотя личность владельца делает понятным, чего ресурс так скатился и стал кормушкой для антиукраинских ботов
WTF2wtf    02.10.2019, 16:34
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это лицемерное ботоксное Хyйло считает, что его война против Украины и оккупация Крыма с Донбассом
помогла поднять уровень украинского ВВП?????

Конченый ублюдок ... особенно Донбасс он своей хотелкой и оккупацией убил
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