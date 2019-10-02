Путин назвал вызовы, стоящие перед Владимиром Зеленским

По мнению президента РФ, большой проблемой является уровень ВВП.

Президент РФ Владимир Путин оценил экономическое состояние Украины и назвал вызовы, стоящие перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время Международного форума “Российская энергетическая неделя-2019“, пишет Лента.

По словам Путина, перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят большие вызовы. В первую очередь, это экономическое положение страны.

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“Перед [президентом Украины Владимиром] Зеленским стоят большие вызовы. Я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП не просто упал, он рухнул за предыдущие годы“, - сказал Путин.

По мнению Путина, Зеленский столкнется с “тяжелым наследием“. Это неудовлетворительное состояние авиации, судо- и ракетостроения.

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“Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой. Она утратила статус промышленного развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Все. Это тяжелое наследие“, - добавил он.

Ранее в РФ назвали условие Украине по транзиту газа и пообещали снизить цену на 25%.

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