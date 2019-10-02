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"Больше на 500 грн": Какой будет "минималка" в 2020 году

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Размер минимальной заработной платы в следующем году возрастет на 13,2%.
Минимальная зарплата в 2020 году немного увеличится
Минимальная зарплата в 2020 году немного увеличится
depositphotos

В соответствии с проектом Бюджета на 2020 год минимальная заработная плата возрастет на 550 грн или на 13,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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“В 2020 году минимальная заработная плата вырастет на 550 грн и составит 4723 грн (+13,2% к предыдущему году)“, - говорится в сообщении.

“Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года предлагается установить на уровне 2102 гривны (+9,4% к предыдущему году, +181 грн)“ – продолжили в Минфине.

 

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Теги: бюджет 2020, минималка, минимальная зарплата
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Комментариев (1)
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крымчанин  (аноним)  02.10.2019, 17:39
Оценка:  0
крымчанин
ха ха ха СВИНЬИ
А сколько будет свинирна ваша стоить???? Доллар уже по 25гр!!!!! Будет 57 гр!!!!! ++++

Говно убирать в польских унитазах, вот ваш удел , СВИНОРЫЛЫЕ !!!!
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