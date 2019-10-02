"Больше на 500 грн": Какой будет "минималка" в 2020 году

Размер минимальной заработной платы в следующем году возрастет на 13,2%.

Минимальная зарплата в 2020 году немного увеличится depositphotos

В соответствии с проектом Бюджета на 2020 год минимальная заработная плата возрастет на 550 грн или на 13,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Читай также: “Минималка“ не меньше 6,5 тыс: Розенко спрогнозировал уровень зарплат в 2020 году

“В 2020 году минимальная заработная плата вырастет на 550 грн и составит 4723 грн (+13,2% к предыдущему году)“, - говорится в сообщении.

“Должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года предлагается установить на уровне 2102 гривны (+9,4% к предыдущему году, +181 грн)“ – продолжили в Минфине.