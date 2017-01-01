НБУ отсудил у Жеваго полтора миллиарда гривен

Центробанк почти четыре года судится с бизнесменом из-за задолженности его банка по предоставленным кредитам рефинансирования.

Шевченковский райсуд Киева 1 октября постановил взыскать с бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд гривен в пользу Нацбанка в счет погашения задолженности банка по предоставленным кредитам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Березкин и Жеваго отвергают предъявленные им обвинения Как заявляют в НБУ, в то же время суд отказал бизнесмену во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с центробанком.

"В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка Финансы и Кредит, заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед НБУ", - говорится в сообщении.

"Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке", - сообщает центробанк.

В Нацбанке отмечают, что судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

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"После того, как решение суда вступит в законную силу, Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, на сегодня общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляет 6,75 млрд гривен.

Напомним, ранее на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка для Константина Жеваго с требованием прибыть в ГБР для вручения подозрения.

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