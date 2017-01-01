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Курс валют на 3 октября: падение гривны продолжается

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Курс доллара на межбанке в продаже вырос до 24,93 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 24,90 гривен за доллар.
Гривна теряет позиции
Гривна теряет позиции
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на четверг, 3 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару более чем на 30 копеек – до 24,85 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 1 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2485,9769 гривны (+30,4467);

– 100 евро – 2715,9298 гривны (+39,8930).

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Напомним, на вторник, 2 октября Нацбанк ослабил гривну почти на 36 копеек – до 24,55 гривен за доллар.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 27 копеек – до 24,93 гривен за доллар, курс в покупке поднялся также на 27 копеек – 24,90 гривен за доллар.

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