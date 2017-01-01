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Разумков изъял из повестки ВР законопроект по расследованию дела Гонтаревой – Дубинский

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Речь идет о создании ТСК О расследовании деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014 2019 годах.
Журналист и нардеп Александр Дубинский
Журналист и нардеп Александр Дубинский
Фейсбук

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков изъял из повестки ВР вопрос о создании временной следственной комиссии для расследования деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014-2019 годах.

Об этом в Facebook написал журналист и нардеп Александр Дубинский.

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“Задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил следующий ответ - решение принято Кабинетом министров и Офисом президента после консультаций с МВФ“ – отметил Дубинский.

“Не получил ответа на вопрос, зачем нам все вышеупомянутые органы, если все решения теперь принимаются в МВФ? Но теперь догадываюсь, что если Гонтареву и Ко принято решение не трогать, то Порошенко точно можно не переживать“ – продолжил он.

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Напомним, Дубинский появился в Раде в провокационной футболке. “Слуга народа” снова оказался в центре внимания.

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Теги: Александр Дубинский, Дмитрий Разумков, Гонтарева, НБУ, ФГВФЛ
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