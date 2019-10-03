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В Украине в ближайшее время приватизируют 800 предприятий – министр

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил о согласовании списка из 800 предприятий, которые будут приватизированы в ближайшее время.
Министр Тимофей Милованов
Министр Тимофей Милованов
Фейсбук

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил о готовящейся приватизации 800 предприятий по всей Украине. Об этом он написал на своей странице в  Facebook.

По словам министра, будут приватизированы предприятия не стратегического значения.

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“Инвестиции разблокированы. Сегодня Верховная Рада приняла закон 1054-1 который позволяет приватизацию всех предприятий, кроме стратегических. Скоро мы закончим согласовывать список из 800 предприятий для передачи на приватизацию. Конечно, те предприятия из этого списка, которые важны для государства, будут оставлены в собственности. А все остальное будет передано на приватизацию ради привлечения инвестиций и экономического роста“, - написал Милованов.

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Ранее Милованов рассказал, как оживить экономику Украины и улучшить жизнь людей. Глава одного из ведущих министерств страны считает, что в Украине параллельно существует два государства: для образованных и богатых и для работников с низкой квалификацией.

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Теги: Тимофей Милованов, приватизация
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