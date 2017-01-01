"Психологический фактор": В НБУ объяснили резкое падение гривны

В НБУ продали 200 миллионов долларов для удержания позиций гривны.

НБУ продал 200 миллионов долларов на этой неделе для удержания текущего курса валют. Основной причиной падения гривны чиновники называют психологический фактор.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами“, – заявили в НБУ.

Нацбанк напомнил, что его роль на валютном рынке - сглаживать значительные колебания – говорится в сообщении

Благодаря благоприятной ситуации на рынке НБУ пополнил международные резервы на $930 млн.

Текущее состояние экономики в НБУ охарактеризовали так.

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“Макрофинансовая ситуация в Украине является достаточно устойчивой. В этом году наблюдается стабильный рост экспорта и приток инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги в противовес умеренным объемам импорта и репатриации дивидендов“, – отмечается в ответе на запрос агентства.

Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены.

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