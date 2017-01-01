"Психологический фактор": В НБУ объяснили резкое падение гривны
НБУ продал 200 миллионов долларов на этой неделе для удержания текущего курса валют. Основной причиной падения гривны чиновники называют психологический фактор.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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“Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами“, – заявили в НБУ.
Нацбанк напомнил, что его роль на валютном рынке - сглаживать значительные колебания – говорится в сообщении
Благодаря благоприятной ситуации на рынке НБУ пополнил международные резервы на $930 млн.
Текущее состояние экономики в НБУ охарактеризовали так.
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“Макрофинансовая ситуация в Украине является достаточно устойчивой. В этом году наблюдается стабильный рост экспорта и приток инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги в противовес умеренным объемам импорта и репатриации дивидендов“, – отмечается в ответе на запрос агентства.
Ранее в НБУ объяснили, почему укрепилась гривна, но не снижаются цены.
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