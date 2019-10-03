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Путин согласился на газовый контракт, так как не верит, что Украина введет правила ЕС – Нафтогаз

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Путин заявил о согласии на газовый контракт с Украиной, но при одном условии – имплементации европейского законодательства.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Getty Images

В Нафтогазе Украины прокомментировали согласие президента РФ Владимира Путина на заключение газового контракта с Украиной при условии имплементации европейского законодательства до конца 2019 года. Украинские чиновники считают, что президент РФ не верит в то, что наша страна справится с задачей до конца этого года.

Об этом в Facebook написал  исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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“Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца года). Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта“ – написал Витренко.

В это же время украинское правительство убеждено в том, что “Украина успеет внедрить европейские правила до конца года“.

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“Важно не забывать еще о третьем варианте - так называемые операции “своп“. Этот вариант лучше продления текущего контракта, и он позволяет уже сейчас применить европейские правила. Еще остается вопрос абсолютно неприемлемого требования российской стороны, как предпосылки переговоров по транзиту, чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже“ – подчеркнул Витренко.

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По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. 

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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Теги: юрий витренко, Владимир Путин, РФ, Украина, газовый контракт
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.10.2019, 13:24
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гость
Куда же ты сука ботоксная денешься? Кроме природных ресурсов у тебя нихера нет. Даже газ разбавлен азотом
гость  (аноним)  03.10.2019, 12:36
Оценка:  +1
гость
кина не буде...разве что на год продлят действующий с негарантированными объемами.
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