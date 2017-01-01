Кэшбек и чек в смартфоне: Рада отказалась отменить законы

В Верховной Раде не состоялась отмена законов о детенизации расчетов в сфере торговли.

Народные депутаты отклонили проекты постановлений 1053-1-П и 1073-П О детенизации расчетов в сфере торговли и слуг. Документы поддержали 102 и 108 нардепов соответственно.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Согласно Регламенту, “проваливание“ этих проектов постановлений открывает возможность для подписания законов Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передачу их на подпись Президенту Владимиру Зеленскому“ - говорится в сообщении.

В соответствии с законом №1053-1 продавцы будут будут проводить расчетные операции через регистратор расчетных операций (РРО). Допускается использование классического и программного РРО, РРО необходимо регистрировать через Электронный кабинет.

Что такое “кэшбек“?

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Норма о “кэшбеке“ вступит в силу 1 октября 2020 года. При покупке на сумму больше 100 гривен, покупатель имеет право проверить подлинность чека. Если выясняется, что чек не передан фискалам, то продавца штрафуют, а покупателю возвращается 100% стоимости товара.

С1 октября 2020 года будут введены штрафы за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем)

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