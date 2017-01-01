Нардепы снизят штрафы за "зарплаты в конвертах"

Законопроект №1233 создан для защиты интересов украинских работодателей.

288 нардепов поддержали законопроект №1233 о снижении штрафных санкций для работодателей, которые не оформляют своих сотрудников официально.

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В пояснительной записке указано, что штраф в 120 тысяч гривен для небольшого предприятия непосильный.

“Вместе с тем штрафные санкции, предусмотренные трудовым законодательством Украины, должны нести превентивный, а не карательный характер”, - говорится в сообщении.

Нардепы законопроектом №1233 предлагают:

При первом нарушении вместо штрафа выдавать предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф составит 16 тыс 692 грн. При несоблюдении госгарантий в оплате труда штраф сократить с 41 тыс 730 грн до 8 тыс 346 грн. При недопуске к проверке штраф сократить с 417,3 тыс грн до 33 тыс 384 грн.

Ранее сообщалось о том, что в Украине в ближайшее время приватизируют 800 предприятий. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявил о согласовании списка из 800 предприятий, которые будут приватизированы в ближайшее время.

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