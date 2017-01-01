Как оформить субсидию онлайн: Пошаговая инструкция
Министерство социальной политики опубликовало инструкцию, как оформить заявку на получение субсидии онлайн. Об этом сообщает пресс-служба.
- Для оформления субсидии через интернет необходимо
1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины в рубрику Е-сервисы
2. В рубрике Е-сервисы выбираем Субсидии
3. Нас автоматически переводит на сайт, где нужно заполнить форму, а именно выбрать один из трех способов регистрации.
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В случае избрания “регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью“ и “регистрация или вход с идентификацией BankID“, представление и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.
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В случае избрания “регистрация или вход по адресу электронной почты“ указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).
- Шаг №2
После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:
- Заявлению о назначении и предоставлении в денежной форме (указывается отделения банка),
- Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
- Шаг №3
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После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.
- Результат
На вашу электронную почту придет сообщение с заявлением о назначении жилищной субсидии. На всякий случай сохраните его.
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