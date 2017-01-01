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Как оформить субсидию онлайн: Пошаговая инструкция

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Минсоцполитики опубликовало пошаговую инструкцию.
Украинцам уже сейчас необходимо позаботиться об оформлении субсидии
Украинцам уже сейчас необходимо позаботиться об оформлении субсидии
depositphotos.com

Министерство социальной политики опубликовало инструкцию, как оформить заявку на получение субсидии онлайн. Об этом сообщает пресс-служба. 

  • Для оформления субсидии через интернет необходимо

1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины в рубрику Е-сервисы

Зайдите на сайт Министерства социальной политики Украины
Зайдите на сайт Министерства социальной политики Украины
Минсоцполитики

2. В рубрике Е-сервисы выбираем Субсидии

В рубрике Е-сервисы выбираем Субсидии
В рубрике Е-сервисы выбираем Субсидии
Минсоцполитики

3. Нас автоматически переводит на сайт, где нужно заполнить форму, а именно выбрать один из трех способов регистрации.

Стартовая страница Системы предоставления услуги
Стартовая страница Системы предоставления услуги
Минсоцполитики

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В случае избрания “регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью“ и “регистрация или вход с идентификацией BankID“, представление и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

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В случае избрания “регистрация или вход по адресу электронной почты“ указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

  • Шаг №2

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

- Заявлению о назначении и предоставлении в денежной форме (указывается отделения банка),

- Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Электронная форма №1 - Заявление
Электронная форма №1 - Заявление
Минсоцполитики

Электронная форма №2 - Декларация
Электронная форма №2 - Декларация
Минсоцполитики

  • Шаг №3

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После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных, и подать документ.

  • Результат

На вашу электронную почту придет сообщение с заявлением о назначении жилищной субсидии.  На всякий случай сохраните его.

Ранее сообщалось о том, что украинцам подготовила власть Зеленского в бюджете-2020.

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Теги: субсидия онлайн, субсидия 2019, оформить субсидию онлайн
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