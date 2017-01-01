Яценюк посоветовал команде Зе не заботиться о рейтингах и сотрудничать с МВФ

По мнению Яценюка, сейчас перед Украиной стоит две основных задачи – территориальная целостность и экономический рост.

Экс премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Варшавском форуме по безопасности призвал действующие украинские власти не заботиться о рейтингах, продолжив сотрудничество с МВФ.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Не заботьтесь о рейтингах, потому что это временное дело, заботьтесь о будущем страны, о наследство после себя”, - заявил Арсений Яценюк.

Политик призвал к экономическому росту, проведению реформ и продолжению сотрудничества с МВФ.

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При этом Яценюк предостерег Зеленского - “не попасть в российскую ловушку” в вопросе Минских договоренностей. По его мнению, выборы в ОРДЛО могут состояться только после восстановления контроля за границей с РФ.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования политических партий. Президент подчеркнул, что “в преодолении коррупции в среде политических партий наиболее заинтересованным является народ“.

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