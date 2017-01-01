Доллар резко подешевел в обменниках

В последний рабочий день недели наличный доллар подешевел в обменниках сразу на 37-55 копеек.

Наличный курс доллара резко снизился в пятницу, 4 октября, сообщает BIN.ua.

Читай также: "Психологический фактор": В НБУ объяснили резкое падение гривны Так, курс продажи в обменниках киевских банков понизился на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки - на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 27,71 коп. до 26,8139 UAH/EUR, курс продажи - на 46,53 коп. до 27,5303 UAH/EUR.

Отметим, на этой неделе официальный курс гривны упал почти на 80 копеек.

Для сглаживания колебаний курса гривны НБУ продал 200 млн долларов на этой неделе. Падение нацвалюты вызвано психологическими факторами, утверждают в центробанке.

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