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Доллар резко подешевел в обменниках

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В последний рабочий день недели наличный доллар подешевел в обменниках сразу на 37-55 копеек.
Доллар резко подешевел после нескольких дней роста
Доллар резко подешевел после нескольких дней роста
Корреспондент.net

Наличный курс доллара резко снизился в пятницу, 4 октября, сообщает BIN.ua.

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Так, курс продажи в обменниках киевских банков понизился на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки - на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 27,71 коп. до 26,8139 UAH/EUR, курс продажи - на 46,53 коп. до 27,5303 UAH/EUR.

Отметим, на этой неделе официальный курс гривны упал почти на 80 копеек. 

Для сглаживания колебаний курса гривны НБУ продал 200 млн долларов на этой неделе. Падение нацвалюты вызвано психологическими факторами, утверждают в центробанке.

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