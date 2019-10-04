Стала известна дата очередного раунда переговоров по газу

Дату следующих газовых переговоров назвал вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

Переговоры по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему состоятся 28 октября. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

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“Рад, что следующий раунд трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной состоится 28 октября, на основе прогресса, достигнутого ранее в этом месяце“, - заявил он.

По мнению Шевчовича, все три стороны стремятся заключить взаимовыгодный контракт. Партнеров интересуют объемы газа и тарифы на их транспортировку.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month 👉 https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 4, 2019

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По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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