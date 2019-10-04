"Достойно": Сколько зарабатывают судьи Верховного суда

По словам председателя суда, она получает "достойную заработную плату".

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская рассказала о заработных платах в этом ведомстве. По ее словам, зп здесь варьируются от 200 до 300 тысяч.

Об этом судья рассказала в интервью ВВС.

Самая высокая заработная плата в Верховном суде составляет 350 тысяч гривен.

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“От 200 000 до 300 000 грн в месяц, или до 350 000 может быть. У всех разные зарплаты в зависимости от стажа работы. На сумму зарплаты влияет также научная степень, доступ к государственной тайне и административная должность. Стаж дает большую прибавку (до 80%)“, - отметила она.

По словам судьи, “она получает достойную заработную плату“, позволяющую не беспокоиться о деньгах.

Она уточнила, что “много лет получает большую зарплату“.

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“Достойную, я бы сказала. Мне это дает свободу. Если бы у меня сейчас спросили, сколько я получаю - а я не знаю. Мне надо спросить у кого-то, или посчитать - это и есть свобода. Мне хватает денег (в декларации за 2018 указан годовой заработок Данишевской в ​​3,94 млн грн,- ред.)“, - добавила Данишевская.

Ранее сообщалось о том, что в декларации Данилюка найдены неточности на 1,6 млн грн. После Данилюка уволили.

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